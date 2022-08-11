Aydın Büyükşehir Çocuklar İçin Film Gösterimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Çocuklar İçin Film Gösterimlerine Devam Ediyor

11.08.2022 17:46
Aydın Büyükşehir Çocuklar İçin Film Gösterimlerine Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, dün akşam “Kral Şakir Oyun Zamanı” animasyon filminin gösterimini yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, dün akşam "Kral Şakir Oyun Zamanı" animasyon filminin gösterimini yaptı.

Büyükşehir Belediyesi her çarşamba günü çocuklara özel film gösterimleri düzenlemeye devam ediyor. Dün akşam Tekstil Park'a konuk olan Buharkentli ve Kuyucaklılar, çocuklarıyla birlikte film izledi. Gösterimler; 17 Ağustos Çarşamba günü "Can Dostlar", 24 Ağustos Çarşamba günü ise "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filmleriyle devam edecek.  Her iki film de saat 21.00'de başlayacak.

Başkan Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlı çocukları aileleriyle birlikte film izlemeleri için Aydın Tekstil Park'a davet etti.

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Kaynak: ANKA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Çocuklar İçin Film Gösterimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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