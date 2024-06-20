Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler Çeştepe Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını tamamladı

Yerel

Yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdükleri eş zamanlı yol yapım çalışmaları kapsamında Efeler Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırım, yağmur suyu hattı çalışması ve sıcak asfalt seriminin ardından yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmaya devam ederken Efeler Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ni yeniledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimiz genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için çalışmalarını son sürat sürdürüyor" dedi.

Yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirten vatandaşlar; hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar için Büyükşehir'e ve Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN