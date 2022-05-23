Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege'den Anadolu'ya konseri düzenlendi - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege'den Anadolu'ya konseri düzenlendi

23.05.2022 14:35
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege'den Anadolu'ya konseri düzenlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu'nun birçok yöresinden türkülerin seslendirildiği Ege'den Anadolu'ya konseri düzenledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu'nun birçok yöresinden türkülerin seslendirildiği Ege'den Anadolu'ya konseri düzenledi. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konseri Şef Özcan Yılmaz yönetti.

İki bölüm halinde düzenlenen konserde 'Mavilim Mavişelim', 'İp Attım Ucu Kaldı', 'Dam Başında Oturur', 'Aman Aman Elmalı' gibi çeşitli yörelerden birbirinden değerli 28 eser seslendirildi. Konserin son şarkısı olan 'Şu Dalmadan Geçtin mi' eserini ise seyirciler seslendirdi. Koronun ve koro üyelerinin seslendirdiği türküler seyircilerden büyük alkış aldı. Seyirciler etkinliğin düzenlenmesinden ve sanata verdiği desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege'den Anadolu'ya konseri düzenlendi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege'den Anadolu'ya konseri düzenlendi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege'den Anadolu'ya konseri düzenlendi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege'den Anadolu'ya konseri düzenlendi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege'den Anadolu'ya konseri düzenlendi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege'den Anadolu'ya konseri düzenlendi
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Kaynak: İHA

Türk Halk Müziği Korosu, Büyükşehir Belediyesi, Aydın, Ege, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege'den Anadolu'ya konseri düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege'den Anadolu'ya konseri düzenlendi - Son Dakika
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