Aydın Büyükşehir Belediyesi Eycelli Mahallesi'nde Güvenli Yollar için Çalışmalarını Tamamladı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Eycelli Mahallesi'ndeki çalışmalarını tamamladı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi kent genelinde olduğu gibi kırsal mahallelerde hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Nazilli'ye bağlı Eycelli Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, büyükşehir belediyesinin hizmetlerinden duyduğunu memnuniyeti dile getirerek Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi hem merkez hem de kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler Nazilli Eycelli Mahallesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik alanda kilitli parke taşı ve istinat duvarı çalışması gerçekleştirdi. Kısa sürede tamamlanan çalışmayla birlikte yol daha güvenli hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

"Köyümüz, yapılan hizmetlerle daha yaşanılır hale geldi"

İstek ve taleplerinin Başkan Özlem Çerçioğlu tarafından bir bir yerine getirildiğini söyleyen Eycelli Mahalle Muhtarı İbrahim Kılıç: "Aydın Büyükşehir Belediyesi daha önce mahallemizde birçok çalışmaya imza atmıştı. Bağlantı yolunda köprü talebimizin yerine getirilmesinin ardından, daha güvenli yollar için çelik otokorkuluk ve trafik aynası çalışması yapıldı. Köyümüzün girişindin keskin virajlarla dolu olması ve dik rampalar nedeniyle kazalara ve toprak kaymalarına karşı istinat duvarları yapıldı. Kilitli parke döşemesi sayesinde tek bir aracı geçebildiği yolumuz şimdi iki aracın karşılıklı geçebileceği şekilde deyim yerindeyse havaalanı gibi oldu. Daha önce burada meydana gelen kazalarda 4 köylümüz hayatını kaybetmişti. Şimdi köyümüz yapılan hizmetlerle daha yaşanılır hale geldi. Çok değerli Özlem Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun" dedi.

"Özlem Başkanım mahallemize hizmet yağdırdı"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çelik de, "Özlem Başkanım mahallemize hizmet yağdırdı. Yollarımız havaalanı gibi oldu. İstinat duvarları ile daha güvenli hale geldi. Özlem Başkanımızdan çok memnunuz. Neyi dile getirdiysek yerine getirdi. Hizmetlerinin devamını bekliyoruz" dedi.