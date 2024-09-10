Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Eğitimine Destek Oluyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çocukların ve gençlerin eğitimine destek olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sanata, spora, bilgiye, eğitime ve teknolojiye erişimini kolaylaştıran projeleri ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Yıl boyunca sanattan spora birçok alanda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz olarak verdiği kurslar ile hem gençlerin yanında oluyor hem de aldıkları eğitimleri pekiştirebilecekleri ortamlar sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz kurslarda üniversite hayatına hazırlanan yüzlerce öğrenci başarıya ulaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin uzman eğitim kadrosunca yıl boyunca verilen kurslarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) çalışan gençler, hayallerine ulaştı.

Gençlerin eğitim yolculuğunu desteklemek ve bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla birçok alanda hizmet verdiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Gelecek nesillerin en iyi şartlarda en iyi şekilde yetişmeleri en büyük önceliğimiz ve sorumluluğumuz. Eğitim ve öğretim alanında önemli yatırımlar gerçekleştirmeye, gençlerimizin hem kendilerini geliştirmelerine hem de sosyalleşmelerine imkan sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"Çocukluk hayalime Büyükşehir Belediyesi ile ulaştım"

Çocukluğundan bu yana hayaline kurduğu Tıp Fakültesi'ne Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarından aldığı destek ile yerleştiğini söyleyen Rojin Açıkkol, "Adnan Menderes Üniversite Tıp Fakültesi'ni kazandım. 2 yıldan uzun süredir Büyükşehir Belediyesi'nin kursunda eğitim görüyorum, okulum ve bu kurs sayesinde ilk senemde üniversiteyi kazandım. Tıp okumak çocukluk hayalimdi ve bunu başarabildim. 6 yıl sonra mezun olduğumda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak istiyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim"

İlkokul 2'nci sınıftan bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarından destek aldığını söyleyen Kazım Can Özdemir, eğitim hayatında ulaştığı başarıdan dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Özdemir, "10 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kurslarda eğitim alıyorum. Emeklerim, okulumda aldığım eğitim ve Büyükşehir Belediyesi'nden aldığım destek ile Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği bölümünü kazandım. Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarına başladığımda 2'inci sınıfta, 8 yaşındaydım. İlk ve ortaokul eğitimimde Büyükşehir Belediyesi'nden kurslarından aldığım desteği lisede de sürdürdüm. YKS sürecinde kurslar yararlıydı, denemeler ve sosyal etkinlikler ile eğitimimiz desteklendi. Öğretmenlerimizden ve eğitimden gayet memnunum. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kursları akademik hayata adım atmamı, kendimi geliştirmemi sağladı, Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

"Başkanımız sayesinde üniversite sıralarında artık ben de varım"

Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarında gördüğü eğitim ile üniversiteye yerleştiğini belirten Melda Atar, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans bölümünü kazandım. Büyükşehir Belediyesi'nin bizlere sağladığı imkanlar sayesinde üniversiteye yerleştim. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarında gördüğüm 2 yıllık eğitim sayesinde bu yıl üniversiteyi kazandım. Matematik alanındaki yetersizliğimi öğretmenlerim sayesinde giderdim, buradaki 2 yıllık eğitim hayatım bana çok şey kattı. Eğer ben 2 yıl boyunca özel bir dershanede alsaydım 60 bin lira gibi bir ücret ödeyecektim, Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarında denemeler ve etkinlikler ile birlikte eğitimi tamamıyla ücretsiz olarak alabildim. Öğretmenlerim sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Üniversite hayatım bittiğinde bir kadın olarak ekonomi alanındaki boşluğu en iyi şekilde doldurmayı hedefliyorum. Özlem Çerçioğlu'na bu kurstan dolayı, desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Başkanımız sayesinde üniversite sıralarında artık ben de varım" ifadelerini kullandı. - AYDIN