Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü Şoförü Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü şoförünün bir anda rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirmesi takdirle karşılanırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, halk otobüsü şoförünü davranışından dolayı tebrik ederek, hastaneye yetiştirilen yolcuya da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Olay, Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüste yolculuk yapan İdris Gümüş isimli şahıs birden rahatsızlandı. Yolcunun rahatsızlandığını fark eden otobüs şoförü Refik Özdemir ise, otobüsün rotasını değiştirerek rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan şahıs yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
Otobüs şoförüne gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür eden İdris Gümüş, Hastanede yatan bir arkadaşım için Çakırbeyli pazarına bir şeyler almaya gitmiştim. Sürekli Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım araçlarını tercih ediyorum. En çok da hastaneye gidiyorum ve hep sarı otobüslerle ulaşım sağlıyorum. Ovaeymir kavşağı yakınlarında ben kendimi kaybetmişim. Sağ olsun şoför arkadaş da beni direk hastaneye götürmüş. O şoföre bir minnet borcum var" dedi.
Gümüş'ün sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü şoförü Refik Özdemir de "9 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışıyorum. Ön tarafta oturan bir amca farklı hareketler yapmaya başladı. İneceğini ve engelli olduğunu düşünerek kendisine yardım etmek istedim. Ancak dönüp baktığımda kasılmaya başladı ve kalp krizi yada beyin kanaması geçirdiğini düşündüm. Yolculardan biri de ambulans çağırmanın zaman kaybı olacağını söyledi ve ben de aynı kanıda olduğum için otobüsle direk hastaneye gittim. Amcamızı acil servise götürdük. Amcamızın güzel haberini aldık, maşallah kendisi de iyiymiş. Yolcularımız bu otobüslerde oldukları sürece bize emanetler. Onları sağlıklı bir şekilde gidecekleri yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Başkan Çerçioğlu'ndan hastaya 'geçmiş olsun', şoföre 'tebrik' mesajı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuyla ilgili olarak sosyal medyadan olay anına ait videoyu paylaşarak, "Otobüsümüzde rahatsızlanan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, soğukkanlı bir şekilde hastaneye yetiştiren şoförümüze teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN
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