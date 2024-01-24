 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karpuzlu Çarşı Camii Açıklamasını Yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karpuzlu Çarşı Camii Açıklamasını Yalanladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karpuzlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Caminin restorasyon çalışmalarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun projesiyle uyumlu olmadığı için yeniden restorasyon talep edildiği ifade edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karpuzlu Çarşı Camii Açıklamasını Yalanladı
24.01.2024 - 09:53,  Güncelleme: 09:56
Abone Ol

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karpuzlu Çarşı Camii ile ilgili olarak, Karpuzlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Karpuzlu Çarşı Camisi'ne yönelik yer bulan ve doğru olmayan bazı bilgiler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereklilik haline gelmiştir. Söz konusu camide daha evvel yapılan restorasyon çalışmaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun projesiyle can ve mal güvenliğine uygun bulunmayıp yeniden restorasyonu talep edilmiştir. Açıklamaya konu iş ve işlemler yine Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararı uyarınca yapılmıştır. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de açıklamada yer aldığı türden kapatmaya yönelik herhangi bir karar alma yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla Karpuzlu Belediyesi tarafından yapılan açıklama doğruyu yansıtmamakta olup iftira niteliğindedir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karpuzlu Çarşı Camii Açıklamasını Yalanladı - Son Dakika


23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek

Son Dakika
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:35:51. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karpuzlu Çarşı Camii Açıklamasını Yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement