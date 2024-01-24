Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karpuzlu Çarşı Camii Açıklamasını Yalanladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karpuzlu Çarşı Camii ile ilgili olarak, Karpuzlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Karpuzlu Çarşı Camisi'ne yönelik yer bulan ve doğru olmayan bazı bilgiler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereklilik haline gelmiştir. Söz konusu camide daha evvel yapılan restorasyon çalışmaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun projesiyle can ve mal güvenliğine uygun bulunmayıp yeniden restorasyonu talep edilmiştir. Açıklamaya konu iş ve işlemler yine Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararı uyarınca yapılmıştır. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de açıklamada yer aldığı türden kapatmaya yönelik herhangi bir karar alma yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla Karpuzlu Belediyesi tarafından yapılan açıklama doğruyu yansıtmamakta olup iftira niteliğindedir" dedi. - AYDIN