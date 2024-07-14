Aydın Büyükşehir Belediyesi KPSS adaylarına su dağıttı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, bugün gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde, memur adaylarını yalnız bırakmadı.

Sabahın erken saatlerinde sınav öncesi kent genelinde bulunan okullarda stant kuran Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sınava girecek adaylar ve sınav görevlileri başta olmak üzere ailelerine su dağıttı.

KPSS'ye giren tüm adaylara başarılar dileyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Düzenlediğimiz kurslarımız ve uzman eğitmenlerimiz ile gençlerimize destek olmaya, onların ihtiyaç ve taleplerine cevap vermeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN