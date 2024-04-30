Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Yaptı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası\'nda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda bisiklet ve yürüyüş yolu yaparak turizmin incisi Kuşadası'nı daha modern bir görünüme kavuşturdu.

30.04.2024 16:13  Güncelleme: 16:18
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda bir çalışmayı daha tamamladı. Sorumluluk alanındaki cadde, bulvar ve sahillerde verdiği hizmetlerle tüm Türkiye'ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını tamamladığı bisiklet ve yürüyüş yolu ile turizmin incisi Kuşadası daha modern bir görünüme kavuştu.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Bulvarı'nda yapımı gerçekleştirilen bisiklet ve yürüyüş yolu, vatandaşların kullanımına sunuldu. 2 bin 500 metre uzunluğundaki sahil şeridinde yapımı gerçekleştirilen bisiklet ve yürüyüş yolu, yerli ve yabancı turistler için yeni bir rota daha oluşturdu. Proje, sporseverler ve bisiklet tutkunlarından da tam not aldı. Atatürk Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan proje ile Kuşadası yeni bir bisiklet ve yürüyüş yolu daha kazanmış oldu.

"Projelerimizle kentimize değer katmaya devam edeceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası'nda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında 2 bin 500 metrelik sahil şeridi üzerinde plaj voleybolu alanı ve seyir alanları inşa edileceğini, İsmail Cem ve Atatürk meydanlarında da düzenlemeler yapılacağını belirtti. Çerçioğlu, daha önce de Sevgi Plajı boyunca 20 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu yaptıklarını hatırlatarak, "Turizmin incisi Kuşadası'na proje ve çalışmalarımızla değer katmaya devam ediyoruz. Türkiye ve Aydın ekonomisine büyük katkı sunan Kuşadası'nda projelerimize devam edecek, daha yaşanılabilir ve modern bir kent için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Yaptı - Son Dakika

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