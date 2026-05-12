Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'e Müdahale

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Efeler Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Anıl Yetişkin'in konuşması engellenirken, Efeler Belediyesi basın birimi görevlilerinin divana yakın yerde çekim yapmasına izin verilmedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışma yaşandı. Efeler Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Anıl Yetişkin, konuşması sırasında sözlü müdahalede bulunulması üzerine "Yine bizi susturmaya çalışıyorsunuz. Aydın halkının temsilcisi olarak burada görüşlerimizi dile getirmemiz engellenemez" dedi. Söz hakkının kısıtlanmasına tepki gösteren Yetişkin, "Eğer bu engellemeler devam edecekse, bir sonraki meclis toplantısına kendi mikrofonumu getireceğim. Görünüşe göre başka bir çözüm yolu kalmadı" dedi.

BASIN MENSUBUNA ZABITA MÜDAHALESİ

Toplantıda ayrıca Meclis Başkan Vekili Polat Bora Mersin'in talimatıyla, toplantıyı görüntüleyen Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanına zabıta ekiplerince fiziki müdahale bulunulması tansiyonu yükseltti. Basın birimi çalışanları, basına ayrılan yerde toplantıyı izlemeleri istenerek bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

YETİŞKİN: "İŞİNİ YAPAN ARKADAŞTAN NE İSTİYORSUNUZ?"

Yaşananlara tepki gösteren Yetişkin, "İşini yapıyor arkadaşımız, ne diye müdahale ederek gereksiz yere ortamı geriyorsunuz? Meclisi çekiyor sadece. Ne yapıyor başka" dedi.