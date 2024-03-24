Aydın Büyükşehir Belediyesi Merkeze Uzak Mahallelere Yangın Söndürme Tankeri Desteği Veriyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, merkeze uzak mahallelerdeki yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi için 3 ton su kapasiteli yangın söndürme tankeriyle destek vermeye bu yıl da devam etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde olası yangınlara daha hızlı müdahale etmek için merkeze uzak mahallelere yangın söndürme tankeri desteği verdiklerini belirtti. Desteğin süreceğini ifade eden Çerçioğlu, "Her türlü afete karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu bilinçle de kent genelinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Konuşlandırılan tankerlerle şehir merkezine uzak mahalle sakinleri artık yangına daha etkili bir şekilde ilk müdahaleyi yapabilecek. Böylece itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümesi engellenebilecek. Tankerlerin kullanımı için daha önce olduğu gibi muhtarlıklarda yangın eğitimi de verilecek.

TANKERLER İTFAİYE ARAZÖZÜ İŞLEVİ GÖRÜYOR

3 ton kapasiteli araçlar, traktörler çalışır haldeyken güç beslemesini alıyor ve itfaiye arazözü işlevi görüyor. Büyükşehir'in bu desteği ile yangın söndürme tankeri bulunan her mahalle, itfaiye arazözü işlevi gören bir araca sahip oluyor.