Aydın Büyükşehir Belediyesi, merkeze uzak mahallelerdeki yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi için 3 ton su kapasiteli yangın söndürme tankeriyle destek vermeye bu yıl da devam etti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde olası yangınlara daha hızlı müdahale etmek için merkeze uzak mahallelere yangın söndürme tankeri desteği verdiklerini belirtti. Desteğin süreceğini ifade eden Çerçioğlu, "Her türlü afete karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu bilinçle de kent genelinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.
Konuşlandırılan tankerlerle şehir merkezine uzak mahalle sakinleri artık yangına daha etkili bir şekilde ilk müdahaleyi yapabilecek. Böylece itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümesi engellenebilecek. Tankerlerin kullanımı için daha önce olduğu gibi muhtarlıklarda yangın eğitimi de verilecek.
TANKERLER İTFAİYE ARAZÖZÜ İŞLEVİ GÖRÜYOR
3 ton kapasiteli araçlar, traktörler çalışır haldeyken güç beslemesini alıyor ve itfaiye arazözü işlevi görüyor. Büyükşehir'in bu desteği ile yangın söndürme tankeri bulunan her mahalle, itfaiye arazözü işlevi gören bir araca sahip oluyor.
Son Dakika › Yerel › Aydın Büyükşehir Belediyesi Merkeze Uzak Mahallelere Yangın Söndürme Tankeri Desteği Veriyor - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?