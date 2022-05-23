Aydın Büyükşehir Belediyesi minikleri fidanlıkta misafir etti - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi minikleri fidanlıkta misafir etti

23.05.2022 14:43
Aydın Büyükşehir Belediyesi minikleri fidanlıkta misafir etti

Efeler Zübeyde Hanım Anaokulu çocukları derslerini Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki fidanlığında yaptı.

Efeler Zübeyde Hanım Anaokulu çocukları derslerini Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki fidanlığında yaptı. Fidanlıktaki derste hem fidan dikmeyi ve yaşatmayı öğrenen çocuklar, fidanlığın bahçesinde de gönüllerince eğlendi.

Çocukların kişisel gelişimleri için birçok aktivite düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi bu kez de anaokulu öğrencilerini misafir etti. Fidanlıkta düzenlenen etkinlikte, çocuklar öğretmenleriyle birlikte derslerini toprağa ve bitkilere dokunarak yaptı. Bir taraftan çiçek dikimini öğrenen çocuklar, bir taraftan da fidanlıktaki çimenlerde eğlenceli zaman geçirdi. Ayrıca çocuklara diktikleri çiçeklerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük armağanlar da verildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların gelişimlerinde toprağın ve doğanın önemine dikkati çekerken, doğayla iç içe olabilmeleri için fidanlıkta çocukları misafir etmeye devam edeceklerini söyledi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi minikleri fidanlıkta misafir etti
Aydın Büyükşehir Belediyesi minikleri fidanlıkta misafir etti
Aydın Büyükşehir Belediyesi minikleri fidanlıkta misafir etti
Aydın Büyükşehir Belediyesi minikleri fidanlıkta misafir etti
Aydın Büyükşehir Belediyesi minikleri fidanlıkta misafir etti
Aydın Büyükşehir Belediyesi minikleri fidanlıkta misafir etti
Aydın Büyükşehir Belediyesi minikleri fidanlıkta misafir etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi minikleri fidanlıkta misafir etti - Son Dakika


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