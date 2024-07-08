Aydın Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı İftar Programlarına Devam Ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi her yıl düzenlediği muharrem ayı iftar programlarına bu yıl da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelinde kurulacak olan iftar sofralarında vatandaşlarla buluşacak.

Muharrem ayının ilk iftar programı Germencik'in Kızılcapınar ile Tekin ve Kuyucak'ın Sarıcaova mahallelerinde düzenlendi. Vatandaşlar iftarlarını dualarla açarken bugün de Bozdoğan'ın Alamut Mahallesi'nde iftar programı düzenlenecek. 12 Temmuz'a kadar sürecek iftar programları çerçevesinde Aydın'ın farklı noktalarında iftar sofraları kurmaya devam edecek olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, binlerce vatandaşın bu sofralarda bir araya gelmesini sağlayacak. Muharrem ayı ilgili bir mesaj yayımlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Muharrem ayının tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Tutulan tüm oruçlar kabul olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN