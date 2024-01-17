Aydın Büyükşehir Belediyesi 21 noktada birden yol yapım çalışması başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Aydın genelinde yedi farklı noktada sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca 14 mahallede de parke çalışması gerçekleştiriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'da şimdiye kadar toplam 4 bin 430 kilometre yol çalışması yapıldığını hatırlattı. Çerçioğlu, Aydınlıların daha konforlu yollarda yolculuk yapabilmeleri için gece-gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Yol yapım ekipleri Kuyucak'ın Yeni Mahalle Arif İzgi Caddesi'nde; Nazilli'nin Çapahasan Mahallesi 5 Eylül Caddesi ile Yıldıztepe Mahallesi Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde; Efeler'in Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Ata Mahallesi Aksaray Caddesi'nde, Efeler Mahallesi Efeler Bulvarı'nda ve Söke'nin Yenikent Mahallesi Leyla Eriş Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler ayrıca Buharkent merkezinde; Nazilli'nin Pirlibey, İsabeyli ve Cumhuriyet mahallelerinde; Karacasu'nun Çamköy Mahallesi'nde; Çine'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde; Germencik'in Mursallı, Ortaklar, Turanlar mahallelerinde; Söke'nin Savuca, Yenidoğan, Güllübahçe, Tuzburgazı mahallelerinde ve Kuyucak'ın Sarıcaova Mahallesi'nde de parke yol yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Diğer taraftan Aydın genelinde birçok noktada da bağ-bahçe yollarının yapımına da devam ediliyor. - AYDIN