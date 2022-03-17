Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Berat Kandili'nde helva hayrı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Berat Kandili'nde helva hayrı

17.03.2022 15:16
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Berat Kandili'nde helva hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili'nde vatandaşlara helva hayrında bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili'nde vatandaşlara helva hayrında bulundu. Başkan Çerçioğlu, "Tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur sağlaması dileğiyle, Berat Kandilimiz mübarek olsun" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nde vatandaşlara helva hayrında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen helva hayrı, 17 ilçenin tamamında gerçekleştirildi ve binlerce ikramda bulunuldu. Vatandaşlar, özel günlerde Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekleri devam ettiren uygulamalarından memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Berat Kandilimiz mübarek olsun"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Berat Kandili mesajında "Tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur vermesi dileğiyle, Berat Kandilimiz mübarek olsun" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Berat Kandili'nde helva hayrı
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Berat Kandili'nde helva hayrı
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Berat Kandili'nde helva hayrı
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Berat Kandili'nde helva hayrı

YORUMLAR
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Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Berat Kandili'nde helva hayrı - Son Dakika


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