Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Efeler’de yol yenileme çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Dedekuyusu Caddesi'nde kazı çalışmalarına başladı. Hummalı şekilde sürdürülen kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Dedekuyusu Caddesi, çizgi ve logo çalışmalarının da tamamlanmasının ardından yenilenmiş hali ile vatandaşların hizmetine sunulacak.

Aydın'ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Kentimizin dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Aydınımızın alt ve üstyapısını daha da güçlendiren çalışmalarımızı sürdürüyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.