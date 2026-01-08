Büyükşehir\'den kaçak yapı açıklaması: "Aydın Büyükşehir Belediyesi halkın güvenliğini tehlikeye atan hiçbir uygulamaya kayıtsız kalamaz"

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki belediye ekiplerini karşı karşıya getiren olayın ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyesi halkın güvenliğini tehlikeye atan hiçbir uygulamaya kayıtsız kalamaz" denildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak temel sorumluluğumuz, ilimizin 17 ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, afetlere karşı hızlı ve etkin müdahale edebilecek altyapıyı kesintisiz şekilde oluşturmaktır. Bu kapsamda Kuşadası ilçemizin merkezinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan ve yangınlara en kısa sürede müdahale edilebilmesi amacıyla itfaiye araçlarının konuşlandırılması için planlanan Belediyemiz arazisinde, hukuka ve kamu yararına açıkça aykırı bir durumla karşı karşıya kalınmıştır. Söz konusu alanda, Kuşadası Belediyesi tarafından; hizmetin engellenmesi amacıyla izinsiz ve mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen kaçak yapılaşma, yalnızca hukuki bir ihlal değil; aynı zamanda Kuşadası halkının can güvenliğini riske atan son derece sorumsuz bir tutumdur. Aydın Büyükşehir Belediyesi, halkın güvenliğini tehlikeye atan hiçbir uygulamaya kayıtsız kalamaz. Bu nedenle ekiplerimiz tarafından, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılmış ve Belediyemiz arazisindeki kaçak yapı yıkılarak alan asıl amacına uygun şekilde korunmuştur. Bir kez daha açıkça ifade ediyoruz ki hiçbir siyasi yaklaşım, hiçbir kişisel hesap; vatandaşlarımızın can güvenliğinden daha önemli değildir. İtfaiye hizmeti engellenemez, kamu yararı göz ardı edilemez. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engellemelere rağmen, halkımız için ve halkımızla birlikte çalışmaya; Kuşadası başta olmak üzere tüm ilçelerimizde hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" - AYDIN