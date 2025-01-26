Aydın Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili'nde Aydınlı vatandaşlara helva hayrında bulundu.
Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Miraç Kandili'nde vatandaşlara helva hayrında bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen helva hayrı Efeler ve Söke ilçelerinde binlerce vatandaşa ulaştırıldı.
Vatandaşların kandilini kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Miraç Kandili'nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğiyle. Miraç Kandilimiz mübarek olsun" dedi.
Vatandaşlar, helva hayrı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Miraç Kandili Helva Hayrı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?