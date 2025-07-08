Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Muharrem Ayı Aşure İkramı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Muharrem Ayı Aşure İkramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Muharrem Ayı Aşure İkramı
08.07.2025 14:59  Güncelleme: 15:02
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının paylaşma ruhunu yaşatarak 6 bin 500 kişiye aşure ikramında bulundu. Başkan Özlem Çerçioğlu, bu geleneksel etkinlikle dostluk ve bereket dileğinde bulundu.

Muharrem ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da geleneksel aşure ikramını sürdürdü.

Efeler, Söke ve Nazilli'de kurulan stantlarda 6 bin 500 kişiye aşure dağıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muharrem ayının bolluk, bereket, dostluk ve huzur getirmesini temenni etti.

Efeler'de Aydın Büyükşehir Belediyesi önü, Söke'de Koca Cami önü ve Nazilli'de Altıntaş Mahallesi Uzun Çarşı girişinde 6 bin 500 kişiye aşure ikram edildi. Aşure ikramından memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, bu güzel geleneği sürdürdüğü için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Muharrem Ayı Aşure İkramı - Son Dakika

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