Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Nazilli'ye önemli sağlık yatırımı
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Nazilli'ye önemli sağlık yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Nazilli\'ye önemli sağlık yatırımı
21.01.2026 12:48  Güncelleme: 12:50
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kent genelinde hayata geçirdiği sağlık yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kent genelinde hayata geçirdiği sağlık yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Başkan Çerçioğlu'nun öncülüğünde kente kazandırılan Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, hizmete açılıyor.

Modern mimarisi, güçlü teknik altyapısı ve vatandaşların ihtiyaçları gözetilerek planlanan yapısıyla dikkat çeken polikliniğin açılışı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'da gerçekleştireceği toplu açılış töreni kapsamında 24 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek olan Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Nazilli'nin yanı sıra çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların da ağız ve diş sağlığı hizmetlerine hızlı ve kolay şekilde ulaşmasını sağlayacak. Poliklinik, çağdaş tıbbi donanımı ve uzman sağlık personelleriyle bölgedeki önemli bir ihtiyaca yanıt verecek.

Aydın'ın tüm ilçelerinde sağlık başta olmak üzere yatırımlarının devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine eşit, ücretsiz ve kolay şekilde ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimiz de bu anlayışla hayata geçirilen önemli yatırımlarımızdan biri. Kentimize kazandırdığımız bu yatırımın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Atatürk Kent Meydanı'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine tüm halkımız davetlidir" ifadelerini kullandı.

26 Ocak Pazartesi gününden itibaren hizmete başlayacak olan Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile ilgili detaylı bilgi ve randevu almak isteyen vatandaşlar, 0256 312 40 09 numaralı telefon üzerinden iletişime geçebilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Politika, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Nazilli'ye önemli sağlık yatırımı - Son Dakika

SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Nazilli'ye önemli sağlık yatırımı - Son Dakika
