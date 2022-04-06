Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrasına binlerce öğrenci konuk oldu - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrasına binlerce öğrenci konuk oldu

06.04.2022 22:00
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrasına binlerce öğrenci konuk oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yemekhanelerinde usta aşçılar tarafından hazırlanan yemeklerle kurulan bereketli iftar sofrası bu defa öğrenciler için kuruldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yemekhanelerinde usta aşçılar tarafından hazırlanan yemeklerle kurulan bereketli iftar sofrası bu defa öğrenciler için kuruldu. Öğrencilerin yoğunlukla yaşadığı bölgede kurulan iftar sofrasına binlerce öğrenci konuk oldu.

Kendilerine özel olarak düzenlenen organizasyondan oldukça mutlu olduklarını belirten öğrenciler, kurulan iftar sofrası için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan ayında da gençlere unutmadı. Yaşanan ekonomik zorlukların karşısında daha fazla öğrenci ağırladıklarını belirten Başkan Çerçioğlu, "Yaşanan ekonomik zorluklar karşısında üniversiteli öğrencilerimizin yanındayız. İftar sofralarımızda bu yıl daha fazla öğrencimizi ağırladık. Öğrencilerimiz kendisini yalnız hissetmesin daima yanlarında olacağız" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrasına binlerce öğrenci konuk oldu
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrasına binlerce öğrenci konuk oldu
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrasına binlerce öğrenci konuk oldu
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrasına binlerce öğrenci konuk oldu
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrasına binlerce öğrenci konuk oldu
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrasına binlerce öğrenci konuk oldu

YORUMLAR
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Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, İftar, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrasına binlerce öğrenci konuk oldu - Son Dakika


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