Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programlarına Devam Ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında kentin birçok noktasında düzenlediği iftar programlarına devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen 5 bin kişilik iftara katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 9 ayrı noktada iftar programı düzenleyerek 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Efeler Atatürk Kent Meydanı ile Dalama Meydanı İtfaiye Önü; Bozdoğan Kavaklı Mahallesi Merkez Küme Evleri Düğün Salonu; İncirliova Meydan; Koçarlı Yeniköy Mahallesi Belediye Meydanı; Söke Doğanbey Mahallesi Muhtarlık önü; Nazilli 23 Nisan Parkı ile Güzelköy Mahallesi Otopark Düğün Salonu ve Yenipazar Koyunlar Mahallesi Kapalı Düğün Salonu'nda iftar sofraları kuruldu.

Birlik ve dayanışmayı yansıtan iftar sofraları için memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, "Ramazan'ın bereketini birlik ve dayanışmamızı yansıtan sofralarımızda paylaşmaya devam ediyoruz" dedi. - AYDIN