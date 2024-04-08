Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Park Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm bakım çalışmalarının yapılarak bayram tatili için Kuşadası ve Didim'i tercih eden vatandaşlar için bu ilçeleri hazır hale getirdiklerini ifade etti.

Bayram boyunca 24 saat esaslı olarak birimlerin çalışmaya devam edeceğini ifade eden Çerçioğlu; tatillerinde Aydın'ı tercih edecek herkesin tüm ihtiyaçları için Büyükşehir Belediyesi'nin "Hızlı Çözüm Merkezi" olarak hizmet veren 444 40 09 numaralı telefonu arayabileceğini ifade etti. - AYDIN