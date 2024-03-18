Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'de Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.
Başkan Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile Efeler Atatürk Kent Meydanı'ndaki iftarda vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu, Ramazanın bolluk, bereket ve barış getirmesini dileyerek Aydınlılarla bir arada ramazan sofralarında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçelerde de iftar sofraları kurdu. İftar sofraları Didim'in Akbük Liman Caddesi'nde, Efeler Alanlı Mahallesi'nde, Germencik'in Neşetiye Mahalesi'nde, Koçarlı'nın Esentepe Mahallesi'nde, Söke'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde, Karpuzlu Yeni Mahalle'de ve Nazilli'nin İsabeyli Mahallesi'nde vatandaşları bir araya getirdi.
Son Dakika › Yerel › Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan İftar Programları Düzenledi - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?