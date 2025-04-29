Aydın Büyükşehir Belediyesi, SGK'nın 6 Kuruşluk İşsizlik Borcunu İptal Ettirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, SGK'nın 6 Kuruşluk İşsizlik Borcunu İptal Ettirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, SGK\'nın 6 Kuruşluk İşsizlik Borcunu İptal Ettirdi

Aydın 1. İş Mahkemesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin SGK tarafından düzenlenen 6 kuruşluk işsizlik prim borcunu kapsayan ödeme emrinin iptaline karar verdi. Mahkeme, borcun zamanaşımına uğradığına ve devredilen bir borç kaydının bulunmadığına hükmetti.

29.04.2025 14:22  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın 1. İş Mahkemesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yedieylül Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen ödeme emrinin iptali talebiyle açtığı davada kararını verdi. SGK'nın belediyeden geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 15 yıl önceki 6 kuruşluk işsizlik prim borcunu talep etmesine yönelik açılan davada mahkeme, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni haklı buldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, SGK Yedieylül Sosyal Güvenlik Merkezi'nce 13 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen ve 15 Mayıs 2024'te tebliğ edilen ödeme emrine karşı dava açtı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, kapatılan Aydın Belediyesi döneminden kalan işsizlik borcu kapsamındaki 2009 yılının 7. ayına ait 1 kuruşu asıl alacak, 5 kuruşuysa gecikme faizi olmak üzere toplam 6 kuruş tutarındaki prim borcunu içeren SGK'nın ödeme emri, her iki kurumu karşı karşıya getirdi. Mahkemeye taşınan konuyla ilgili 24 Aralık 2024'te karara varıldığı öğrenilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi avukatlarının ödeme emrinin yasal dayanaktan yoksun olduğu, borçların zamanaşımına uğradığı ve Aydın İl Özel İdaresi'nden devredilen bir borç bulunmadığını savunarak iptal talebinde bulunduğu davayla ilgili mahkeme son sözü belediye lehine söyledi.

Görülen mahkemede belediye avukatları, işsizlik prim borçlarında zamanaşımı süresinin 10 yıl olduğu ve sürenin dolduğunu belirterek; Aydın Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarında, Aydın İl Özel İdaresi'nden SGK'ya devredilen bir borç bulunmadığı, ödeme emrinin dayanağı olan borçların kaynağının belirsiz olduğu ve belediyeye bu konuda herhangi bir bilgilendirme yapılmadığıyla birlikte borcun dayanıksız olması nedeniyle de kabul edilmediğini bildirdi. Avukatlığını Elvan Vatansever Tıkır'ın üstlendiği SGK ise borçların zamanaşımına uğramadığını ve yaklaşık 15 yıl sonra talep edilen 6 kuruşluk borç için tebliğ işlemlerinin usulüne uygun olduğunu savunarak davanın reddini isterken, Aydın 1. İş Mahkemesi, dava dosyasını detaylı bir şekilde incelemesinin ardından karara vardı.

SGK'nın süre aşımı iddiasının reddedildiği mahkeme kararında, 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu tespit edilen icralık durumdaki borçların zamanaşımına uğradığı vurgulanarak, Aydın Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarında, Aydın İl Özel İdaresi'nden SGK'ya devredilen bir borç kaydı bulunmadığı belirtildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenen, 2009/7 dönemine ait işsizlik prim borçlarına ilişkin ödeme emri iptal edilirken, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 30 bin liralık vekalet ücretinin de SGK'dan alınarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ödenmesi kararlaştırıldı. Karara göre, davacı tarafından yapılan 427,60 lira peşin harç ve 675 lira posta-tebligat gideri olmak üzere toplam bin 102,60 lira tutarındaki yargılama gideri de SGK'dan tahsil edilerek Aydın Büyükşehir Belediyesine ödenecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Mahkeme, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi, SGK'nın 6 Kuruşluk İşsizlik Borcunu İptal Ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte bebek mamalarına dikkat Böyle görünüyorsa sakın almayın Sahte bebek mamalarına dikkat! Böyle görünüyorsa sakın almayın
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Murat Ongun’un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı
Elektrik kesintileri Türkiye’yi etkileyecek mi Enerji Bakanı Bayraktar’dan endişelendiren sözler Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber 16 firma ile indirim protokolü imzalandı Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Minibüslere “canlı bomba“ mesajı gönderdi, savunması “pes“ dedirtti Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
Ümit Özdağ’ın yargılandığı dava 10 Eylül’e ertelendi Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim

09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
14:14
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
14:14
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler
Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
14:13
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
13:39
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
13:32
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
13:21
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 09:33:08. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi, SGK'nın 6 Kuruşluk İşsizlik Borcunu İptal Ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.