Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke\'de binlerce fideyi vatandaşlarla buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ata Tohumu projesi kapsamında Söke'de yazlık fide dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi'nin seralarında tamamen yerli tohumlarla yetiştirilen binlerce domates, biber, patlıcan, acur, salatalık ve fasulye fidesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Vatandaşlar, fide dağıtımına yoğun ilgi gösterdi. Yerli tohumların yeniden yaygınlaştırılmasına yönelik bu çalışmaların önemine dikkat çeken vatandaşlar, Ata Tohumlarının gelecek nesillere taşınması için projeye öncü olan ve yıllardır sürdüren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Ata Tohumlarının aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, "17 ilçemizin tamamında fidelerimizin dağıtımına devam ediyoruz. Ata Tohumlarını toprağımızın bereketi ile yaşatmak geleceğimize bırakacağımız en değerli miraslardan biri. Bu mirası yaşatmak için çalışmayı, seralarımızda ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımızla buluşturmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN