Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke'de binlerce fideyi vatandaşlarla buluşturdu

29.04.2026 15:45  Güncelleme: 15:46
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ata Tohumu projesi kapsamında Söke'de yazlık fide dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi'nin seralarında tamamen yerli tohumlarla yetiştirilen binlerce domates, biber, patlıcan, acur, salatalık ve fasulye fidesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Vatandaşlar, fide dağıtımına yoğun ilgi gösterdi. Yerli tohumların yeniden yaygınlaştırılmasına yönelik bu çalışmaların önemine dikkat çeken vatandaşlar, Ata Tohumlarının gelecek nesillere taşınması için projeye öncü olan ve yıllardır sürdüren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Ata Tohumlarının aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, "17 ilçemizin tamamında fidelerimizin dağıtımına devam ediyoruz. Ata Tohumlarını toprağımızın bereketi ile yaşatmak geleceğimize bırakacağımız en değerli miraslardan biri. Bu mirası yaşatmak için çalışmayı, seralarımızda ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımızla buluşturmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kralı 3. Charles’ı resmi törenle karşıladı ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Kralı 3. Charles'ı resmi törenle karşıladı
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı

16:05
Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
15:51
Ederson Fenerbahçe’den ayrılıyor
Ederson Fenerbahçe'den ayrılıyor
14:32
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
