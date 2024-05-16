Aydın Büyükşehir Belediyesi Taşınmazları Devretti - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Taşınmazları Devretti

Aydın Büyükşehir Belediyesi Taşınmazları Devretti

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait il genelindeki birçok taşınmaz, vatandaşların hizmeti için ilgili kurum ve belediyelere meclis üyelerinin oybirliği ile devredildi.

16.05.2024 16:21  Güncelleme: 16:23
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait il genelindeki birçok taşınmaz, vatandaşların hizmeti için ilgili kurum ve belediyelere meclis üyelerinin oybirliği ile devredildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Mayıs ayı 2. Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonundaki toplantı, yoklama ve gündem maddelerinin okunmasıyla başladı. 39 gündem maddesinin görüşüldüğü Mayıs ayı 2. Toplantısında ilçelerdeki imar planı değişikliklerine İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda onay verildi. Yine mecliste Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve cetvelleri, 2024 yılı bütçesine ek ödenek verilmesi, 2024 yılı gelir ücret tarifesinde değişiklik yapılması, Ege Et Mamulleri Yem ve Sanayi Anonim Şirketi sermayesinin arttırılmasıyla ilgili komisyon raporu kabul edildi.

Karacasu ilçesi Cuma Mahallesi'nde bulunan tesis ile Yaylalı Mahallesi'nde bulunan Kültür Merkezi altındaki dükkan Karacasu Belediyesi'ne, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde bulunan düğün salonu da Koçarlı Belediyesi'ne tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kuşadası Türkmen Mahallesi'ndeki Sosyal Tesisin AYBEL A.Ş'ye, Efeler Orta Mahalle ve Zafer mahallerindeki trafo yerinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi kabul edildi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bozdoğan Ziyaretli Mahallesi'ndeki taşınmazın kanal olarak ayrılan kısımlarının da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine onay çıktı. Efeler Ata ve Cumhuriyet mahallelerinde bulunan belediye hisselerinin satılması kararı çıktı. Kuşadası Belediyesi'ne ek bütçe verilmesi kararlaştırılırken Kıbrıs Barış Harekatı kutlama etkinliklerine katılmak üzere Kıbrıs'a gönderilecek Kıbrıs gazilerinin giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına kararı alındı. Koçarlı ilçesinde bulunan Amyzon Antik Kenti kazı çalışmalarına da komisyon karar doğrultusundan 50 bin lira destek sağlanması oy birliğiyle kabul edildi. Bir sonraki meclis, 11 Haziran Salı günü saat 18.00'de toplanacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Taşınmazları Devretti - Son Dakika

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