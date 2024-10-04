Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye Örnek Projelerle İleriye Taşıyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye Örnek Projelerle İleriye Taşıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye\'ye Örnek Projelerle İleriye Taşıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Halk Ege Et işletmesini Balıkesir ve Çerkezköy belediyelerine tanıttı. Ziyaretçiler, sosyal projelerle vatandaşlara sunulan Emekli Kart ve Anne Kart uygulamalarının önemini vurguladı. Çerçioğlu, belediyeler arası işbirliğinin Cumhuriyetin geleceği için kritik olduğunu ifade etti.

04.10.2024 14:29  Güncelleme: 14:32
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, proje ve hizmetleriyle tüm Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor.

Geçmişten bu yana birçok belediye tarafından projeleri incelenerek örnek alınan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ege Et işletmesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi tarafından ilgi gördü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarım Ürünleri A.Ş. Genel Müdürü Halit Özdelibaş ve beraberindeki heyet ile Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile beraberindeki heyet, Halk Ege Et tesisleri ve mağazaları hakkında bilgi edinmek üzere Aydın'a geldi. Halk Ege Et'in Çine ilçesinde bulunan mezbahasında ve mağazalarında incelemelerde bulunan heyetler, işleyiş hakkında yetkili personellerden bilgi edindi.

Emekli Kart ve Anne Kart öncü oluyor

Örnek modellerin çoğalmasında bilgi ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çekilen ziyaretlerde üretilen etlerin halka ulaştırılması ve vatandaşlara en iyi kalitede ki etin uygun fiyatlı satışının gerçekleştirilmesi konuları ele alındı.

Belediye heyetleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun vatandaşlara sunduğu Emekli Kart ve Anne Kart hakkında da bilgilendirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi'nden gelen yetkililer, et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinde indirim sağlayan Emekli Kart ile Anne Kart'ın kullanımına, vatandaşların memnuniyetine de birebir şahit oldu.

Başkan Çerçioğlu: "Cumhuriyetimizi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacağız"

Başkan Çerçioğlu, ülke genelinde ki tüm belediyelerin uyum içinde çalışmasının önemine dikkat çekti. Başkan Çerçioğlu, "Kentimizi, güzel Aydın'ımızı hayata geçirdiğimiz birçok çeşitli proje ve hizmet ile Türkiye'de örnek gösterilen bir şehir haline getirdik. Tarımda öncü, sanayide öncü, hayvancılıkta öncü, turizmde öncü, eğitimde öncü bir kent olmak üzere her geçen gün daha da güçlenerek hizmetlerimizi ve projelerimizi vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Sosyal belediyeciliğin en güzel eserlerini Aydın'da hayata geçiriyor, tüm Türkiye'ye örnek oluyoruz. Belediyelerimizin işbirliği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyetimizi aydınlık yarınlara taşımak için büyük önem arz ediyor. El ele vererek, birbirimize destek olarak çok daha büyük projeleri vatandaşlarımız ile buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye Örnek Projelerle İleriye Taşıyor - Son Dakika

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