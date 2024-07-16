Aydın Büyükşehir Belediyesi Vatandaşlara Limonata Dağıttı - Son Dakika
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Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Vatandaşlara Limonata Dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Vatandaşlara Limonata Dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sıcak havaların etkili olduğu bu günlerde kent genelinde vatandaşların serinlemesi için limonata dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler kentin farklı noktalarında vatandaşların içini ferahlatmak için limonata ikramı gerçekleştirirken, sıcak yaz günlerinde yapılan ikram vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

16.07.2024 16:01  Güncelleme: 16:03
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, sıcak havaların etkili olduğu bu günlerde kent genelinde vatandaşların serinlemesi için limonata dağıtımı gerçekleştirdi.

Ekipler kentin farklı noktalarında vatandaşların içini ferahlatmak için limonata ikramı gerçekleştirirken, sıcak yaz günlerinde yapılan ikram vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara mevsim ayırt etmeksizin ikramlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Sıcak havalarda vatandaşlarımıza, serinleten bir mola imkanı sunmak istedik. Afiyet olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Vatandaşlara Limonata Dağıttı - Son Dakika

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