Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Konserleri Germencik\'te

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Yaz Konserleri' etkinlikleri kapsamında bu kez Germencik Belediye Parkı'nda muhteşem bir konser gerçekleştirdi.

Yaz etkinliklerini bir gelenek haline getiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Germencik'teydi. Gecede Türk Sanat Müziği'nden pop müziğe kadar geniş bir repertuvar seslendirildi. Vatandaşlar, 'Yaz Konserleri' etkinlikleri kapsamında günün stresini müzikle attı, sevilen şarkılara alkışlarıyla eşlik etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN