Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesi Kadıköy Bulvarı'nda yağmur suyu hattı ve kaldırım çalışmalarını tamamlayarak, asfalt serimine başladı. Asfalt seriminin ardından düzenleme ve logo çalışmalarının gerçekleştirileceği bulvar, daha konforlu ve güvenli haliyle ilçe halkının kullanımına sunulacak. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollarda ulaşımlarını sağlamaları için çalışmaların süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'İl genelinde sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu yollara sahip olması için yatırımlarımıza devam edeceğiz' dedi. Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirterek hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Çerçioğlu'na teşekkür etti.

27.05.2024 09:44  Güncelleme: 09:46
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesi Kadıköy Bulvarı'nda yağmur suyu hattı ve kaldırım çalışmalarını tamamlayarak, asfalt serimine başladı. Asfalt seriminin ardından düzenleme ve logo çalışmalarının gerçekleştirileceği bulvar, daha konforlu ve güvenli haliyle ilçe halkının kullanımına sunulacak.

Vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollarda ulaşımlarını sağlamaları için çalışmaların süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İl genelinde sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu yollara sahip olması için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirterek hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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