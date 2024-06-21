Aydın Büyükşehir Belediyesi Zeybekler Bulvarı'nda Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Zeybekler Bulvarı'nda Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Zeybekler Bulvarı'nda yağmur suyu hattı çalışmalarını tamamlayarak sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Yol yenileme çalışmaları sonrasında cadde ulaşıma açıldı.

21.06.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler İlçesi Zeybekler Bulvarı'nda yağmur suyu hattı çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra sıcak asfalt serimi ile bulvarı yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği hızlandıran ve sürüş konforunu artıran çalışmalara imza atmaya devam ediyor. İl genelinde eş zamanlı olarak farklı noktalarda yol yapım çalışmalarını planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştiren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler İlçesi Zeybekler Bulvarı'nda yağmur suyu hattı çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra sıcak asfalt serimi ile bulvarı yeniledi. Tüm bu işlemlerin ardından şerit çizgileri çekilen ve yol işaretlemeleri tamamlanan cadde ulaşıma açıldı.

Vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için yatırımlarına devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımız ile yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza kentimiz genelinde eş zamanlı olarak devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşlardan tam not

Hızlı bir şekilde yapılan çalışmalarla, caddelerin yayalar ve sürücüler için çok daha kullanışlı hale getirildiğini belirten vatandaşlar, yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Zeybekler Bulvarı'nda Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
03:55 Diyarbakır ve Mardin’de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yaralandı Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yaralandı
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
08:40 Kan donduran görüntü: 8 köpeğin kediyi telef ettiği anlar kamerada Kan donduran görüntü: 8 köpeğin kediyi telef ettiği anlar kamerada
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
23:04 Portekiz’in yıldızından Arda Güler’e olay sözler: Fikrim yok Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok
22:52 Eylem Tok’un ABD’ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi Eylem Tok'un ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi
22:45 Demokrat Partili Enginyurt’tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati Demokrat Partili Enginyurt'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati
22:09 Havalimanına giren iklim aktivistleri, şarkıcı Taylor Swift’in uçağını boyadı Havalimanına giren iklim aktivistleri, şarkıcı Taylor Swift'in uçağını boyadı
21:38 Şanlıurfa’da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı Şanlıurfa'da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı
20:36 Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz
19:09 BM’den İsrail’e silah tedarikini durdurma çağrısı Suç ortaklarını tek tek sıraladılar BM'den İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı! Suç ortaklarını tek tek sıraladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 10:45:51. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi Zeybekler Bulvarı'nda Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement