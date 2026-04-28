Aydın Büyükşehir\'den Germencik\'te küçük üreticilere yem desteği

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde kırsal kalkınmayı destekleyen çalışmalarını sürdüren eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, yem hibesi projesini Germencik'te küçük üreticilerle buluşturdu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaya ve hayvancılığı desteklemeye yönelik çalışmaları kapsamında, 5 ve altında büyükbaş hayvana sahip üreticilere sığır süt yemi ve sığır besi yemi desteği sağlanıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından planlı şekilde gerçekleştirilen dağıtımlar doğrultusunda Germencik'teki üreticilere ulaştırılan yem hibesi, bölgedeki yetiştiriciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Üreticiler, verilen desteklerden memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üreticilere desteklerinin süreceğini belirtti ve "Çalışma ve projelerimizle üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizde hayvancılığı destekleyen çalışmalarımızı sürdürüyor, projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN