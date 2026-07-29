Aydın Büyükşehir’den limonata ikramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sıcak havaların etkili olduğu yaz günlerinde hem vatandaşların hem de pazarcı esnaflarının yanında oluyor.

Kentin dört bir yanında kurulan pazar alanlarında limonata ikram eden Büyükşehir Belediyesi, pazarcı esnaflarına ve alışveriş yapan vatandaşlara serin bir nefes aldırıyor. Pazarcı esnafları, sıcak yaz günlerinde gerçekleştirilen limonata ikramından duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.