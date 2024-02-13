Aydın Cephesi Kuva-yi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe Anıldı - Son Dakika
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Aydın Cephesi Kuva-yi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe Anıldı

Aydın Cephesi Kuva-yi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe Anıldı

Aydın Cephesi Kuva-yi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe, ölümünün 63'üncü yılında Eğriboyun Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında anıldı. Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Araştırmacı Yazar İbrahim Kiraz ve Ethem Oruç, Kuva-yi Milliye Mücahitler Derneği Nazilli Şubesi üyeleri, Demirci Mehmet Efe'nin torunları katıldı.

13.02.2024 15:07  Güncelleme: 16:26
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Aydın Cephesi Kuva-yi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe, ölümünün 63'üncü yılında Eğriboyun Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında anıldı.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Araştırmacı Yazar İbrahim Kiraz ve Ethem Oruç, Kuva-yi Milliye Mücahitler Derneği Nazilli Şubesi üyeleri, Demirci Mehmet Efe'nin torunları katıldı.

Demirci Mehmet Efe'nin aile kabristanlığında gerçekleştirilen programda, Yasin-i Şerif okunup dua edilmesinin ardından torunları ve törene katılan protokol üyeleri tarafından Demirci Mehmet Efe'nin kabrine çiçek bırakıldı.

İbrahim Kiraz ve Ethem Oruç'un Demirci Mehmet Efe'nin hayatına dair yaptığı konuşmaların ardından torunu Gül Dündar Demirci Mehmet Efe ile ilgili hatıralarını anlattı.

Cumhuriyet Parkı'nda yer alan Demirci Mehmet Efe heykeli önünde efeler ile birlikte fotoğraf çekilen aile, her yıl özlemle anılan Efe'yi unutmayan yetkililere teşekkür etti.

Programda konuşan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; Kurtuluş mücadelesinde ve birçok isyanın bastırılmasında üstün hizmet göstermiş, madalya ve övgülere layık görülmüş bir kahraman olan Demirci Mehmet Efe'yi saygı ve gururla andıklarını dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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