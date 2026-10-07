Aydın Çıldır Havalimanı için acele kamulaştırma kararı

Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için yürütülen geliştirme projesi kapsamında Efeler ilçesindeki Tepecik, Gölhisar ve Kocagür mahallelerindeki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için verdiği talimatın ardından başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda havaalanı bölgesinin ticari uçuşlara uygun hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen Aydın Çıldır Havalimanı Geliştirme Projesi çerçevesinde acele kamulaştırma kararı alındı. Efeler ilçesindeki Tepecik, Gölhisar ve Kocagür Mahallelerini kapsayan karar ise Resmi Gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda "Aydın Çıldır Havalimanı Geliştirme Projesi İşi kapsamında ekli krokide gösterilen sahaya isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27',nci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.