Aydın Çine'de DIGI&HANDY etkinliğinde el sanatları dijital ortamda tanıtıldı - Son Dakika
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Aydın Çine'de DIGI&HANDY etkinliğinde el sanatları dijital ortamda tanıtıldı

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Aydın Çine\'de DIGI&HANDY etkinliğinde el sanatları dijital ortamda tanıtıldı
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Aydın'ın Çine ilçesinde Erasmus+ destekli DIGI&HANDY projesinin uluslararası yaygınlaştırma etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye, Bulgaristan ve İtalya ortaklığıyla yürütülen proje, geleneksel el sanatlarını dijital envanterle kaydedip gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının dijital ortamda kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan Erasmus+ destekli DIGI&HANDY projesinin uluslararası yaygınlaştırma etkinliği gerçekleştirildi.

Çine Halk Eğitimi Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 'Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarının Dijitalleştirilmesi' (DIGI&HANDY) projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe Çine Kaymakamı Ali Erdoğan da katıldı. Türkiye, Bulgaristan ve İtalya ortaklığıyla hayata geçirilen proje, geleneksel el sanatlarının korunması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla yürütülüyor. Proje kapsamında oluşturulan dijital envanter sayesinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının kayıt altına alınması, erişilebilir eğitim altyapısıyla bu alanlardaki bilgi ve becerilerin paylaşılması hedefleniyor.

Uluslararası iş birliği ağıyla desteklenen proje, geleneksel el sanatlarına ilişkin bilgi birikiminin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Dijital teknolojilerin kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında kullanılmasını esas alan çalışma, el sanatlarının daha geniş çevrelerce tanınması ve öğrenilmesi için de imkan oluşturuyor.

Projenin uluslararası yaygınlaştırma etkinliğiyle DIGI&HANDY kapsamında yürütülen çalışmaların tanıtılması ve geleneksel el sanatlarının dijital ortamda korunmasına yönelik farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatBulgaristanTürkiyeEğitimİtalyaAydınYerelÇineSon Dakika

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