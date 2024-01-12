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Aydın Çine'de Okul Çevreleri Koruma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın Çine'de Okul Çevreleri Koruma Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'ın Çine ilçesinde polis ekipleri, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Uygulaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların giriş çıkışlarında önlemler alırken, çeşitli mekanlar da denetlendi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Aydın Çine\'de Okul Çevreleri Koruma Çalışmaları Devam Ediyor
12.01.2024 - 11:58,
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Aydın'ın Çine ilçesinde polis ekipleri Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Uygulaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Uygulaması kapsamında sorumluluk sahasında bulunan bütün okulların giriş çıkışlarında gerekli önlemleri alıyor. Ayrıca 11.00 ile 18.00 saatleri arasında ilçe genelinde bulunan 2 internet cafe, 1 oyun salonu, 5 kahvehane, 2 iddia bayi, 5 büfe, 11 park-bahçe, 4 metruk bina kontrol edildi. 32 araç ve 63 şahsın sorgusu yapılırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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