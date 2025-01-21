Aydın Cumhuriyet Caddesi Yenilendi, Vatandaşlar Memnun - Son Dakika
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Aydın Cumhuriyet Caddesi Yenilendi, Vatandaşlar Memnun

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Cumhuriyet Caddesi, sıcak asfalt çalışması ve düzenlemelerle hem trafik güvenliğini artırdı hem de vatandaşların memnuniyetini sağladı. Beledeyeden yapılan açıklamaya göre, bu tür yol yenileme çalışmalarının devam edeceği belirtiliyor.

21.01.2025 11:36  Güncelleme: 11:42
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışması vatandaşları memnun etti

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'ni baştan sona yeniledi. Caddede hayata geçirilen çalışmalar kapsamında sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca, yol çizgileri ve yaya geçitleri çizilerek cadde trafik güvenliği açısından da düzenlenirken, çalışmalar vatandaşları memnun etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde olduğu gibi yol yenileme çalışmalarının kent genelinde süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhuriyet Caddesi'nde yaptığımız düzenlemelerle hem yaya hem araç trafiği için daha güvenli ve konforlu bir yol oluşturduk. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Caddesi, yenilenen haliyle vatandaşların ve esnafların kullanımına sunuldu.

"Özlem Başkan verdiği sözleri bir bir yapıyor"

Başkan Çerçioğlu'nun çalışmaları ve yatırımları hızla hayata geçirmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Mustafa Dirim, "Özlem ablamızın çalışmalarından memnunuz. Sağ olsun başkanımız. Sık sık Umurlu- Dalama yoluna da gidiyorum. Geçen yıl da orası yapıldı. Kaymak gibi oldu. Özlem Başkan verdiği sözleri bir bir yapıyor. Kendisinin çalışmalarını takdir ediyorum. Özlem Başkanımızın her zaman arkasındayız. Kadın başkan bir tane" dedi.

"Çalışmalar hızla tamamlandı"

6 yıldır Cumhuriyet Caddesi'nde üzerinde esnaflık yaptığını belirten Adem Yılmaz, "Caddemiz güzel oldu. Hızlı bir çalışma gerçekleştirildi. Çok da güzel oldu. Tertemiz bir yol. Trafikte güzel işliyor. Bu tür çalışmaların devamını diliyoruz. Esnafın yanında olunması güzel bir şey. Sokaklarımız ne kadar temiz olursa esnaflarda o kadar güzel hizmetler sunabilir" dedi.

Ulaşımın çok rahatladığını kaydeden cadde esnaflarından Armağan Eken ise "Yollarda laka olayı ortan kalktı. Gayet temiz bir yol oldu. Özlem Çerçioğlu başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Biz de bu kadar kısa sürede tamamlanacağını tahmin etmiyorduk"

Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmaların kısa sürede tamamlandığını belirten Leyla Şekerci, "Biz de bu kadar kısa sürede olacağını tahmin etmiyorduk. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok iyi oldu. Ses bakımından da çok büyük katkısı oldu. Çok memnunuz. Çok kısa sürede çok güzel bir şekilde yapıldı. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz, her şey için" dedi.

"Burada gece gündüz çalışıldı"

Esnaf olarak Cumhuriyet Caddesi'nin yenilenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Birol Erel, "Yolumuz yapıldı. Belediyemize çok çok teşekkür ederiz. Herkesin ellerine sağlık. Mükemmel bir şey oldu. Yoldaki lakalar rahatsızlık veriyordu. Şimdi mükemmel bir yol oldu. Buradaki çalışma çok isabetli bir karar oldu. Esnaf olarak çok memnunuz. Özlem Başkanı tebrik ediyoruz. Gece gündüz çalışıldı bu yolda. Ekipler gerçekten harika. Herkes işini bilerek yaptı. Disiplin içinde çok düzgün bir iş yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Cumhuriyet Caddesi Yenilendi, Vatandaşlar Memnun - Son Dakika

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