Aydın\'da 19 Mayıs törenle kutlandı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 105. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da düzenlenen törenle kutlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Tören, Aydın Valiliği önündeki Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Valilik önünden Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'na kadar düzenlenen kortej yürüyüşü sonrası kapalı spor salonunda devam etti.

Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Birinci Dünya Savaş'ının yenilgiyle sonuçlanmasıyla cumhuriyetimizin kuruluşuna giden, 'ya istiklal ya ölüm parolasıyla' büyük kurtuluş mücadelesi yoluna çıkılmış ve milletimizin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olmuştur 19 Mayıs. Bu nedenle; 19 Mayıs, kahramanlık günüdür. Milletin azminin, kararının, manevi gücünün ispat günüdür. Milli egemenlik ve milli iradenin hakimiyet günüdür. Ne mutlu bizlere ki Türk milleti dünya üzerinde yüzlerce yıla dayanan varlığının sebebi, vatan sevgisini ve tüm değerlerin üstünde tutmasına bağlıdır" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gençler için gerçekleştirilen yatırımlardan da bahseden Müdür Fillikçioğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ve Aydın Valimiz Yakup Canbolat'ın talimatlarıyla ilimize kazandırdığımız 120 adet halı saha, 12 adet gençlik merkezi, 9 adet kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet açık yüzme havuzu, 10 adet BAL Ligi standartlarında futbol sahası, 7 adet spor salonu, 1 adet ilçe stadyumu, 1 adet go-kart pisti, 3 adet öğreci yurdu gençlerimizim, sporcularımızın öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından gençlik adına konuşma, şiirler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Atatürk'e cevabı'nın okunması, halk oyunları, jimnastik, taekwondo, zumba, balet ve balerin akrobatik jimnastik gösterileri ile devam eden programda son olarak Aydın Valisi Yakup Canbolat 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Kutlama programı sonrasında protokol Atatürk Spor Salonu önüne kurulan kültürel ve sportif stantları gezdi. - AYDIN