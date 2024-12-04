Aydın\'da 2024 Sağlık Hizmetleri Değerlendirildi

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından, Aydın Valisi Yakup Canbolat'a 2024 yılı sağlık hizmetleri sunumu yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, hizmet başkan ve başkan yardımcılarının katılımı ile düzenlenen toplantıda yapımı devam eden Aydın Şehir Hastanesi'nin genel durumu, kapasitesi, donanımı ve inşaatın tamamlanma süresi, yürütülen çalışmalar, hastanenin hali hazırdaki durumu, tamamlanan ve yapımı devam eden sağlık yatırımları, Aydın'daki hastanelerin genel durumları, hastanelerin ve sağlık tesislerinin kapasitesi, poliklinik hizmetleri, personel durumu, mevcut altyapı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yürütülen çalışmalar hakkında Aydın Valisi Yakup Canbolat'a Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından bilgi verildi.

Vali Canbolat, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde büyük bir özveri ile görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sağlık personellerine çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN