Aydın'da 2027 ÇKS başvuruları başladı, son tarih 31 Aralık 2026 - Son Dakika
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Aydın'da 2027 ÇKS başvuruları başladı, son tarih 31 Aralık 2026

Aydın\'da 2027 ÇKS başvuruları başladı, son tarih 31 Aralık 2026
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Aydın'da 2027 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Üreticiler, tarımsal destek ve kredilerden yararlanmak için 31 Aralık 2026 mesai bitimine kadar il veya ilçe müdürlüklerine, yetki devri olan yerlerde ziraat odalarına ya da e-Devlet üzerinden başvurabilecek.

Aydın'da 2027 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları başladı. Üreticiler başvurularını 31 Aralık 2026 tarihi mesai saati bitimine kadar yapabilecek.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2027 üretim yılı ÇKS başvurularının 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla başladığı bildirildi. Bitkisel üretim yapan ve tarımsal destekler, hibeler, tarım sigortaları ile Hazine faiz destekli tarımsal kredilerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS'ye kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi. İlk kez ÇKS'ye kayıt yaptıracak üreticiler ile arazi bilgilerinde değişiklik bulunan üreticilerin ise başvurularını il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, yetki devri yapılan illerde ise ziraat odalarına yapmaları gerektiği ifade edildi. 2027 üretim yılı ÇKS başvurularının 31 Aralık 2026 tarihinde mesai saati bitiminde sona ereceği bildirildi.

Üreticilerin ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri, yetki devri yapılan illerde ise ziraat odaları aracılığıyla gerçekleştirebileceği kaydedildi. Üreticiler ayrıca başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden de yapabilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da 2027 ÇKS başvuruları başladı, son tarih 31 Aralık 2026 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 2027 ÇKS başvuruları başladı, son tarih 31 Aralık 2026 - Son Dakika
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