Aydın'da 225 İftar Çadırı Kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da 225 İftar Çadırı Kurulacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 225 noktada iftar sofraları kurarak on binlerce vatandaşı bir araya getirecek. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları iftar sofrasına davet etti.

03.03.2025 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi 225 noktada iftar çadırı kuruyor

AYDIN - Aydın'da Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları her gün birçok farklı ilçede kuruluyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce Aydınlıyı iftar sofralarında buluşturuyor.

Aydın'da Ramazan ayının bereketi Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında yaşanıyor. 17 ilçenin tamamında, beldeler ve köylerde kurulan sofralarda on binlerce vatandaş iftarını birlikte yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 225 farklı noktada iftar sofraları kuracak. On binlerce vatandaş, Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında oruçlarını birlikte açacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları Ramazan ayının bereketini, birlik ve beraberliğini paylaşmak üzere iftar sofralarına davet etti.

Başkan Çerçioğlu, "11 ayın sultanı Ramazan kutlu olsun, mübarek olsun. 17 ilçemizin tamamında Ramazan sofralarımız bu yıl da devam edecek. Atatürk Kent Meydanı'nda da 30 gün iftar sofrası kurulacak. Tüm vatandaşlarımızı hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde iftar yapmaya bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Politika, Yerel, Yaşam, İftar, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da 225 İftar Çadırı Kurulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:00 İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katıldı
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:28:19. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da 225 İftar Çadırı Kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.