Aydın\'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şenliklerle kutladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen şenliğin adresi Aydın Tekstil Park oldu. Şenliğe binlerce çocuk aileleriyle birlikte katıldı, gün boyu gönüllerince eğlendi. Aydın Tekstil Park'ta çocuklar için oyun alanları kuruldu, sahne gösterileri düzenlendi. Birçok farklı etkinliğe katılma imkanı bulan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Evi ile bilimin eğlenceli dünyası ile tanıştı. Şenlikte çocuklar, cam işleme, satranç, kum boyama ve resim etkinlikleri ile buluştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından ailelere ve çocuklara ikramlarda bulunuldu, şişme oyun alanlarında eğlence doruğa ulaştı. Aydın Tekstil Park, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan çocukların neşesi ile süslendi, bayramın coşkusu Büyükşehir Belediyesi ile tüm Aydın'ı sardı. Şenlikten memnuniyet duyduklarını belirten veliler ve çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN