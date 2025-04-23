Aydın\'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuk Gelişim Merkezleri\'nde Bayram Kutlaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105'inci yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Gelişim Merkezleri'nde eğitim gören miniklerin bayram coşkusu sergiledikleri eserlere de yansıdı. Bayramı doyasıya kutlayan çocuklar, eğitmenlerle birlikte hazırladıkları gösterileri veliler ve Aydınlı vatandaşlar için sergiledi. Çocuklarının Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nin öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları gösterileri gururla izlediklerini belirten veliler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN