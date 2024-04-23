Aydın\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı

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Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Aydın Valiliği önünde düzenlenen çelenk töreni ile başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk olarak Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program son buldu. 23 Nisan kutlamaları Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'ndaki kutlama töreni ile ve gün boyunca sürecek diğer etkinliklerle devam edecek. - AYDIN