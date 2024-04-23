Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika
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Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı

Aydın\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı

Aydın Valiliği önünde düzenlenen çelenk töreni ile Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulduktan sonra program sona erdi. Kutlamalar, Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'ndaki tören ve diğer etkinliklerle devam edecek.

23.04.2024 10:46
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Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Aydın Valiliği önünde düzenlenen çelenk töreni ile başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk olarak Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program son buldu. 23 Nisan kutlamaları Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'ndaki kutlama töreni ile ve gün boyunca sürecek diğer etkinliklerle devam edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika
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