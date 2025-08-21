Aydın'da 23 Spor Tesisinin Açılışı Yapılıyor - Son Dakika
Aydın'da 23 Spor Tesisinin Açılışı Yapılıyor

21.08.2025 15:28
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'da 23 tesisin açılışını yarın gerçekleştirecek.

Aydın'ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, yarın Aydın'a gelecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 milyar TL değerindeki 23 tesisin açılışını yapacak.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın'da yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde ise 23 tesisin yapımı tamamlandı. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tesislerin açılışını gerçekleştirmek ve yatırım süreçlerini yerinde incelemek amacıyla Aydın'a gelecek. 22 Ağustos Cuma günü (yarın) Aydın'a gelecek olan Bakan Bak, gerçekleştireceği bir dizi ziyaretlerin ardından güncel rakamlarla 6 milyar TL değerindeki 23 yatırımın toplu açılışını gerçekleştirecek.

Bakan Bak, ilk önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) merkez kampüsünde yapımı tamamlanan bin 982 kişilik öğrenci yurdunun açılışını yapacak. Daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte ADÜ Kampüsü içerisinde bulunan Binali Yıldırım Stadı'na geçerek, yapımı tamamlanan 23 tesisin toplu açılışını gerçekleştirecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Osman Aşkın Bak, Politika, Gençlik, Yerel, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:26
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
