Aydın\'da 24 deve güreşi takvimi belli oldu, ihlalde 5 bin 500 TL ceza var

Aydın'da geleneksel deve güreşi sezonunun 2026-2027 takvimi belli olurken, kent genelinde 15 Kasım 2026 ile 14 Mart 2027 tarihleri arasında 24 deve güreşi organizasyonu düzenlenmesi planlandı. Program doğrultusunda Aydın'da deve güreşi sezonu 15 Kasım Umurlu güreşleri ile başlayacak.

Deve Güreşi ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından hazırlanan 2026-2027 sezonu güreş fikstürü kapsamında Aydın'da düzenlenecek organizasyonların takvimi açıklandı. Buna göre sezonun Aydın'daki ilk güreşi 15 Kasım 2026 tarihinde Umurlu'da gerçekleştirilecek. 22 Kasım'da Karpuzlu, 29 Kasım'da ise Kurtuluş'ta deve güreşi düzenlenecek. Aralık ayında ise Aydın'da deve güreşi takvimi yoğunlaşacak. 5 ve 6 Aralık tarihlerinde Akçaova'da, 6 Aralık'ta ayrıca Koçarlı'da, 13 Aralık'ta Kuyulu ve Köşk'te, 19 Aralık'ta Buharkent'te ve 20 Aralık'ta Kuşadası'nda organizasyon gerçekleştirilecek. 26 ve 27 Aralık tarihlerinde ise Aydın'da iki ayrı deve güreşi yapılacak. Yeni yılın ilk ayında da deve güreşi heyecanı devam edecek. 2 ve 3 Ocak tarihlerinde İncirliova'da, 10 Ocak'ta Germencik'te ve 31 Ocak'ta Sultanhisar'da organizasyon düzenlenecek.

Şubat ayında ise Çine, Kuyucak ve Bozdoğan deve güreşlerine ev sahipliği yapacak. Takvime göre 6 ve 7 Şubat tarihlerinde Çine'de dernek organizasyonları, 14 Şubat'ta Kuyucak, 21 Şubat'ta Çine ve 28 Şubat'ta Bozdoğan'da deve güreşleri gerçekleştirilecek.

Aydın'daki sezonun son bölümü ise Mart ayında yaşanacak. 7 Mart'ta Nazilli, 14 Mart'ta Köşk ve aynı gün Ortaklar deve güreşlerine ev sahipliği yapacak.

DEGÜF tarafından yapılan duyuruda, 2026-2027 sezonu geleneksel deve güreşi festival takviminin oluşturularak 8 ilin İl Hayvanları Koruma Kurullarına gönderildiği belirtildi. Takvimde yer almayan komitelerin organizasyonlarına ilişkin dilekçelerini 4 Eylül 2026 tarihine kadar federasyon başkanlığına ulaştırmalarının istendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca daylak ve antrenman güreşlerinin de resmi güreş statüsünde olduğu, bu organizasyonların Bakanlık ve İl Hayvanları Koruma Kurullarından gerekli izinlerin alınması halinde gerçekleştirilebileceği kaydedildi. İzin şartlarına veya kurallara aykırı hareket edilmesi durumunda ise hayvan başına 5 bin 500 TL ceza uygulanacağı, söz konusu tutarın güncel yeniden değerleme oranları kapsamında artırılacağı bildirildi.