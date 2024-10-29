Aydın\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

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Aydın'da Cumhuriyetin kuruluşunun 101.yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Aydın Valiliği'ndeki tebrikat töreninin ardından İstasyon Meydanı'nda Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Toker, tören aracı ile halkı ve törene katılanları selamlaması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Törende konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Tarihi büyük zaferlerle dolu aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zaferle sonuçlanan kurtuluş mücadelesi neticesinde devletimizin kurulduğu gün olan 29 Ekim 1923, şüphesiz binlerce yıllık şanlı tarihimizin en kudretli günlerinden biridir. Bugün, bu büyük günün 101. yıldönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Ordularımızın terhis edildiği, silahlarına el konulduğu, ülkemizin dört bir tarafının, başkenti dahil olmak üzere işgal edildiği zor zamanlarda, aziz milletimizin yokluk ve imkansızlıklar içerisinde bile umutsuzluğa kapılmadan bulunduğu bu zor durumdan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadele ile Kurtuluş Savaşı'nı zaferle neticelendirmiştir. Cumhuriyet çalışmanın, kararlılığın, azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. Cumhuriyet, bu coğrafyada milletimizin varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri, bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz Türk milletinin ve siz Aydınlı hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemiz, varlığımız ve bağımsızlığımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diyerek Aydınlıların bayramını kutladı.

Vali Canbolat konuşmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterisinin yapıldığı törende son olarak Foça Jandarma Komando Gösteri Tatbikat ve Eğitim Destek Tabur Komutanlığı'nın tüfekli hareketler gösterisi de izleyenlerden büyük beğeni topladı. İstasyon Meydanı'ndaki kutlamalar tören geçişi ile sona erdi. - AYDIN