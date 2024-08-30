Aydın\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

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Aydın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan büyük zaferin 102. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ünlü grup Mor ve Ötesi'nin sahneye çıktığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne 40 bini aşkın Aydınlı katıldı. Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde sevilen grup Mor ve Ötesi'nin birbirinden güzel şarkıları vatandaşları coşturdu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde vatandaşlar büyük zaferin yıldönümünde coşkuyu hep birlikte yaşadı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Milletimizin azim ve kararlılığının zaferle taçlandığı büyük mücadelenin 102. yıl dönümünü yaşıyoruz. Bizler de Ulu Önderimizin izinde ilerlemeye devam edeceğiz. Önümüze çıkan her engeli aşarak, yolumuzu bir meşale gibi aydınlatan Ata'mızın mirasını geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN